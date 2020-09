Seit ihrem Major Sieg in Boston 2018 galt Cloud9 als eines der wichtigsten Counter-Strike Teams in Nordamerika. Doch spätestens seit ihr vorheriges Roster von Gen.G aufgekauft wurde konnte die Organisation nicht mehr so richtig Fuß fassen.

Das Anfang 2020 zusammengestellte Roster konnte zwar mit Qualifikationen zur DreamHack Leipzig und IEM Katowice überraschen, doch gegen die besten Teams der Welt sahen sie dann doch alt aus. Diese Woche gaben Cloud9 bekannt dass sie sich von ihrem aktuellen Roster trennen werden.

Die ersten Puzzlestücke für den erfolgreichen Neustart sind bereits gefunden. Der erfolgreiche Coach Aleksandar "kassad" Trifuonvic, der zuletzt hinter den 100 Thieves stand und seit vier Monaten ohne Team war, wird die Rolle des Chef-Coaches übernehmen. Als General Manager wurde kein geringerer als der bekannte Caster Henry "HenryG" Greer verpflichtet. Er hatte erst am vergangenen Freitag völlig überraschend seinen Kommentatoren-Ruhestand verkündet, jetzt wissen die Fans endlich weshalb. Zusammen mit seiner ersten Verpflichtung will er ein Team aufbauen, das es mit den Besten der Welt aufnehmen kann.

Der 32-jährige möchte in kürzester Zeit einen Kader zusammenstellen, der ganz oben mitspielt. Er weiß wie ambitioniert dieses Vorhaben ist. Die Synergie zwischen ihm und kassad sei optimal, sie hätten die selben Vorstellungen und Ideale. Der serbische Coach ist bekannt dafür, talentierte Squads zu formen und zu großen Leistungen anzutreiben. Seine größte Erfolgsgeschichte war der Aufbau des Renegades Teams, die er quasi aus dem Nichts bis zur Major-Teilnahme führte, bevor sie von 100 Thieves aufgekauft wurden.

Auf Twitter startete HenryG einen Aufruf und bittet Profispieler die mit ihrer aktuellen Situation unzufrieden sind und sich eine Zukunft bei Cloud9 vorstellen können, um eine Nachricht. Das 5-Mann-Lineup scheint also noch nicht komplett zu sein. Die Counter-Strike-Szene befindet sich derzeit in einem Umbruch, einige Profis wanderten zu Valorant ab, viele junge hungrige Talente sind nachgekommen. Man darf gespannt sein, ob dies der Neuanfang ist, den Cloud9 so dringend braucht.