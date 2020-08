Red Bulls erster globaler CS:GO-Wettkampf wird am 9. August ausgetragen. Das „Red Bull Flick Invitational“ lockt einige der weltbesten Teams an, die um ein Preisgeld von 20.000 Euro spielen werden. Die Besonderheit: Alle 16 Teams treten in Duos an.

Ein neuer Spielmodus verlangt neue Maps

Die Partien werden auf eigens für dieses Turnier entworfenen Custom Maps stattfinden. Die Maps wurden so gestaltet, dass sie dem neuen Spielmodus "Hold the Flag" gerecht werden. Teams von Vitality, G2, BIG, ENCE, c0ntact Gaming und Giants Gaming treffen dort auf die besten Duos aus den französischen, deutschen, russischen und ukrainischen Qualifikationen. Weitere Red Bull-Athleten und Stars der CS:GO-Szenen sind bereits bestätigt.

Insgesamt wurden 14 Teams zum "Red Bull Flick Invitational" direkt eingeladen und zwei weitere qualifizierten sich. Der eSport-Veranstalter FACEIT wird die Organisation des Turniers übernehmen und direkter Produktionspartner von Red Bull sein.

Alle Teilnehmer in der Übersicht:

Team Vitality: Kévin " misutaaa " Rabier und Mathieu " ZywOo " Herbaut G2: Kenny " kennyS " Schrub und Audric " JaCkz " Jug G2: Nemanja " nexa " Isaković und Nemanja " hunter " Kovač BIG: Fatih " gob b " Dayik und Alexander " alexRr " Frisch ENCE: Jere " sergej " Salo und Jani " Aerial " Jussila C0ntact Gaming: Georgi " SHiPZ " Grigorov und Rokas " EspiranTo " Milasauskas Honoris: Wojciech " prism " Zięba und Filip " NEO " Kubski Honoris: Kamil " reiko " Cegiełko und Wiktor " TaZ " Wojtas Giants Gaming: Filipe " NOPEEJ " Dias und Francisco " obj " Ramos Ricardo " fox " Pacheco und Paulo " pr " Silva Michaela " mimi " Lintrup und Emil " Remoy " Schlichter Owen " smooya " Butterfield und Thomas " Thomas " Utting Team Deutschland: Elias " s1n- " Stein und Tom " skyye " Hagedorn Team Frankreich: Pierre " Ex3rcice- " Bulinge und Thomas " Djoko_ " Pavoni Team Russland: Dmitriy " Dima " Bandurka und Vladislav " FinigaN " Usov Team Ukraine: Misha " m1koo24- " Rudich und Valentin " HELLKISSS " Kulaga



Die gesamte Action kann am 9. August live ab 10:30 Uhr auf dem YouTube- und Twitchkanal von Red Bull Gaming verfolgt werden.