In der Gruppenphase musste der DreamHack-Masters-Sieger eine Partie abgeben. Gegen OG unterlagen die Berliner mit 16:9 / 11:16 / 14:16. Dank des Entscheidungsspiels gegen den FaZe Clan schaffte es das Team aber dennoch ins Upper Bracket.

XANTARES dominiert gegen Fnatic

Dort knüpften tabseN und Co. dann an ihre Leistungen aus dem vorherigen DreamHack-Masters-Turnier an. Sowohl GODSENT, als auch Fnatic mussten sich mit 0:2 geschlagen geben und den schweren Gang ins Lower Bracket antreten. BIG hingegen darf sich nun auf das Upper Bracket Final gegen Vitality freuen.

Bei einem Sieg winkt das große Finale und noch drei mögliche Gegner. Der Verlierer der Partie trifft entweder auf Heroic oder OG, die gerade ums Weiterkommen kämpfen.

Für Berlin International Gaming haben sich im bisherigen Turnierverlauf vor allem Overpass und Nuke bewährt. Keine Runde wurde auf diesen Maps abgegeben. Gegen Fnatic dominierte primär Can "XANTARES" Dörtkardes mit 30 Kills auf Nuke - zusammen mit weiteren Top-Statistiken.

Der bisherige Turnierverlauf beim cs_summit 6 © Liquipedia

Team Vitality war indes auch nicht schlecht unterwegs. Nach dem Gruppensieg über North und Movistar Riders folgte ein 2:1 gegen Heroic und ein extrem spannendes Finish auf Overpass gegen OG. Nach mehreren Verlängerungen entschieden die Franzosen die Runde mit 28:26 für sich.

Die erste Kaufphase startet heute um 18 Uhr, das Grand Final ist für Sonntag 17 Uhr angesetzt. Mit dem Titelgewinn wären 34.000 US-Dollar Preisgeld und satte 2000 RMR-Punkte verknüpft.