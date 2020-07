Vor über einem Monat bekam einer der größten Twitch-Streamer der Welt einen Bann ausgesprochen. Bis heute ist der Grund allerdings nicht bekannt. Gerüchte bezüglich vermeintlicher Straftaten kamen auf. Oleksandr "S1mple" Kostyliev findet sich in einer ähnlich ahnungslosen Situation wieder und greift die Dr Disrespect Geschichte auf.

Kampf gegen Fake-Accounts

Allerdings ist der Bann nicht das einzige Problem, das S1mple aktuell hat. Seither sind eine Reihe Fake-Channels auf Twitch aufgetaucht, die mit seinem Namen und gefälschten Gewinnspielen locken.

Anzeige

Am Ende des Tages ist es nicht sein erster Bann. In der Vergangenheit fiel der CS:GO-Profi mit exzessiven Flüchen auf, im August 2019 nahm er eine homophobe Wortwahl in den Mund.

Im November schien der Grund auch wieder in seiner Ausdrucksweise gelegen zu haben. Im Nachgang dessen hatte er um die Auflösung der Partnerschaft gebeten.

Trotzdem kam er auch nach diesem Bann zurück und führte seinen Stream fort. Dass es sich beim aktuellen Ausschluss um eine permanente Entscheidung handelt ist sehr unwahrscheinlich