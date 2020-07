Zu Zeiten von Counter-Strike 1.6 im Jahr 2010 dominierte NAVIs Lineup die Szene. Und auch in CS:GO sind die Jungs um Ausnahmetalent Aleksandr "s1mple" Kostyliev stets unter den besten Teams der Welt zu finden. Am ersten August wird zwischen den alten und neuen Spielern ein Showmatch ausgetragen. Ab 15:00 geht das Spektakel auf Twitch live.

Die 1.6 "Boomers"

2010 war das Jahr von Natus Vincere. Sie gewannen eine Reihe internationaler Titel, darunter die IEM IV Weltmeisterschaft, die ESWC, WCG und die DreamHack Winter. Bis zum Wechsel in Counter-Strike: Global Offensive im Jahr 2012 konnte das Team auch noch die IEM V Weltmeisterschaft und die IEM VI Global Chellenge Kiev gewinnen. Im neuen Game ging es dann nicht mehr so erfolgreicher weiter und im Juli 2013 zerbrach das Team am Weggang von Yegor "markeloff" Markelov, der noch 2010 zum besten Spieler der Welt ernannt worden war.

Ioann "Edward" Sukhariev und Sergey "starix" Ischuk sind die einzigen beiden Spieler aus dem Original-Lineup die aktuell noch aktiv sind. Wenn auch nicht mit Erfolgen die sich mit denen aus ihren Glanzzeiten vergleichen lassen.

Das 2010-Team für das Showmatch sieht folgendermaßen aus:

Danylo " Zeus " Teslenko

" Teslenko Sergey " starix " Ischuk

" Ischuk Yegor " markeloff " Markelov

" Markelov Ioann " Edward " Sukhariev

" Sukhariev Arseny "ceh9" Trynozhenko

Die CS:GO "Zoomers"

Das aktuelle Roster besteht seit dem Neuzugang von Ilya "Perfecto" Zalutskiy im Januar 2020. Mit dem Sieg bei der IEM Katowice 2020 waren sie das letzte Team das ein offline Event gewinnen konnte, bevor die Corona-Krise die Turniere zu Online-Games zwang. Das Team hat dieses Jahr gleich zehn Wochen lang den ersten Platz der Weltrangliste halten können und gehört zur absoluten Spitzenklasse in Counter-Strike.

Das 2020-Team für das Showmatch sieht folgendermaßen aus:

Kirill " Boombl4 " Mikhailov

" Mikhailov Egor " flamie " Vasilyev

" Vasilyev Aleksandr " s1mple " Kostyliev

" Kostyliev Denis " electronic " Sharipov

" Sharipov Ilya "Perfecto" Zalutskiy

In dem Showmatch wird es sowohl in CS:GO als auch 1.6 zur Sache gehen, daher ist es gar nicht so einfach, einen Favoriten zu nennen.