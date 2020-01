CS:GO: Sprout schlägt BIG im deutsch-deutschen Duell

Von Alexander Englisch

Anfang des Jahres machte die Organisation von BIG Schlagzeilen, als sie die Verpflichtung von Florian "syrsoN" Rische und Nils "k1to" Gruhne von Sprout bekannt gaben. Die beiden Topspieler der deutschen CSGO Szene wechselten damit zum direkt Konkurrenten.

Sprout gab kurz darauf ebenfalls zwei Neuverpflichtungen bekannt. Mit den beiden Spielern Tomas "oskar" Stastny von Hellraisers und Pawel "dycha" Dycha von Aristocracy wechselten damit zwei nichtdeutsche Spieler zu der Organisation, die seit dem Abgang von Niels Christian "NatoSaphix" Sillassen komplett deutsch aufgestellt war.

In der United Master League kam es nun im Viertelfinale zum ersten Aufeinandertreffen der beiden aktuell erfolgreichsten deutschen Organisationen.

Überraschender Pick von Sprout

Sprout, die aktuell frisch im Bootcamp angekommen sind, um sich für ihr erstes Offline-Finale auf den Dreamhack Open Leipzig zu trainieren, überraschte hier bereits im Map-Pick.

Mit Vertigo wurde eine Map gespielt auf der beide Teams bislang wenig Praxiserfahrung sammeln konnten. BIG spielte diese Map bisher erst einmal im August 2019 gegen Optic Gaming und verlor, während Sprout selbst ebenfalls nur zwei Officials und zwei Niederlagen auf der Map sammeln konnte.

Gestartet wurde auf Dust II, dem Map-Pick von BIG, auf dem Sprout aber ebenfalls eine gute Figur machte.

Mit einer 10-5 Führung ging Sprout in die Halbzeit und schaffte es auch direkt die Pistol Round sowie Folgerunde zu holen. Vor allem Denis "Denis" Howell konnte hier glänzen, der in den ersten 17 Runden ganze 24 Frags holte und die 17. Runde mit einem Quadrakill abschloss.

BIG arbeitet sich zurück

Danach wurde es etwas ruhiger um Sprout. BIG gewannen von den nächsten sieben Runden insgesamt sechs und allen voran "syrsoN" zeigte hierbei eine Top Performance gegen sein ehemaliges Team und sollte auch die Partie als Topfragger beenden - mit 27 Frags. Dies war aber nicht genug, um das Endergebnis herumzureißen. Nachdem BIG vorerst auf ein 11-13 aufschließen konnten, machte Sprout noch einmal Druck und gewann so den gegnerischen Map-Pick mit 16-11.

Auf Vertigo konnte Sprout mit einer 9-6 Führung in die Halbzeit gehen, aber BIG glich in der zweiten Hälfte aus, weshalb es mit 15-15 in die Overtime ging. Gleich zwei Overtimes waren nötig für Sprout um am Ende mit 22-20 den Sieg davon zu tragen. Auch wenn Timo "Spiidi" Richert auf Vertigo mit 35 Frags eine Top Performance ablieferte, war es wieder "syrsoN" der mit 38 Frags ganz oben am Scoreboard stand. Trotzdem reichte es nicht für BIG das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams für sich zu entscheiden. Ein Wiedersehen der beiden wird es aber dennoch bald auf den Dreamhack Open in Leipzig geben, wo beide Teams gesetzt sind.

In der United Masters League geht es unterdessen für Sprout ins Halbfinale. Dort trifft man zu einem späteren Termin auf den Gewinner von HAVU vs Illuminar.