CS:GO: GeT_RiGhT tritt für mousesports an

Weil Robin "ropz" Kool aufgrund von Reiseproblemen nicht antreten kann springt Christopher "GeT_RiGhT" Alesund vorerst für ein Match ein.

Einen Monat nach seinem Abschied von den Ninjas in Pyjamas bestreitet der Veteran also wieder ein offizielles Spiel. Zunächst ist er tatsächlich nur Substitute, könnte aber bei guter Leistung auch für kommende Events und Komplikationen eine Option sein.

Auch "ropz" bedankte sich öffentlich auf Twitter für den kurzfristigen Einsatz.

Holpriger Start

Zunächst geht "GeT_RiGhT" in den Online-Partien der ECS Season 8 für die Mäuse an den Start. Das erste Match bestritt der Profi am Montag gegen Virtus Pro.

In der aktuell laufenden Series 5 unterlag mousesports um ihr neues Teammitglied deutlich mit 0:2 (13:16 / 6:16).

"GeT_RiGhT" ging mit einer 24-40 KDA aus der Begegnung, nur Finn "karrigan" Andersen stand diesbezüglich schlechter da. Allerdings fehlte es auch an der ausreichenden Trainingszeit, die ein Profiteam benötigt, um gut miteinander zu perfomen.

Weitere Einsätze wurden bislang weder bestätigt noch ausgeschlossen.