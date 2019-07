Das Berliner Counter-Strike-Team BIG ist beim Minor-Turnier in der deutschen Hauptstadt in der Gruppenphase gescheitert. Auch die anderen deutschen Vertreter mussten ihre Sachen packen.

Im Entscheidungsspiel gegen North unterlag BIG 0:2. Damit verpasste der Clan auch die Qualifikation für das zweite Major-Turnier des Jahres, das ebenfalls in Berlin (23. August bis 8. September) stattfindet. Die Major-Turniere gelten in der Szene als inoffizielle WM-Turniere.

Keine deutschen Teilnehmer mehr im Rennen

Auch der deutsche Kevin "kRYSTAL" Amend scheiterte mit seinem Team No Chance gegen mousesports und ist somit nicht beim Berlin Minor dabei. Auch das zweite deutsche Team Sprout schaffte es zwar die Runden gegen mousesports stark zu beginnen, musste sich letztendlich allerdings auch geschlagen geben.

Für BIG setzte sich damit eine enttäuschende Saison fort. Bei der ESL One in Köln vor zwei Wochen schied das Team ebenfalls bereits in der Vorrunde aus. Auch beim ersten Major-Turnier des Jahres im Februar im polnischen Kattowitz hatte BIG den Einzug in die Finalrunde verpasst.

Damit wird es keinen deutschen Spieler beim StarLadder Major in Berlin im Starterfeld geben.