Das 15. Counter-Strike: Global Offensive Major wird offiziell im Herbst 2019 in Berlin stattfinden. Als Veranstalter fungiert StarLadder, ein Unternehmen, das bereits in der Vergangenheit für einige Großveranstaltungen in den Bereichen Dota 2, Hearthstone und Counter-Strike: Global Offensive verantwortlich war.

Ein Heimspiel also für das deutsche Erfolgsteam BIG, dessen Name immerhin für Berlin International Gaming steht. Doch noch muss sich die Berliner Truppe in Katowice beweisen, um sich direkt einen Spot für das Major in der deutschen Hauptstadt zu sichern.

Anzeige

Der Ablauf

July 17-21 – Europe & Americas Minors

July 24-28 – CIS & Asia Minors

July 29 – Minor Play-in

August 20-25 – Challengers Stage

August 27-September 1 – Legends Stage

September 5-8 – Champions Stage

Die Hauptrunden des Majors werden in der Mercedes-Benz Arena stattfinden. Diese war im Jahr 2015 bereits der Austragungsort der League of Legends World Championship sowie des PUBG Global Invitational im vergangenen Jahr.

Zunächst steht jedoch vom 14. Februar bis zum 3. März die IEM Katowice als erstes Major in 2019 an. Auch dort wird es neben dem prestigereichen Titel um ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar gehen.