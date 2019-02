Das 15. Counter-Strike: Global Offensive Major soll im Herbst 2019 in Berlin stattfinden. So lautet ein Bericht des Investigativ-Journalisten Jarek Lewis auf der Szeneseite Dexerto. Der ukrainische Turnierorganisator StarLadder soll die Großveranstaltung demzufolge in der Bundeshauptstadt ausrichten.

Ein Heimspiel also für das deutsche Erfolgsteam BIG, dessen Name immerhin für Berlin International Gaming steht. Vom 5. Bis 7. Juli wird zuvor die ESL One Cologne zum fünften Mal vor rund 15.000 eSports-Fans in der LANXESS Arena stattfinden.

Die Chancen stehen gut, dass die Finalspiele des StarLadder Majors in der Berliner Mercedes-Benz Arena stattfinden werden. Diese war im Jahr 2015 bereits der Austragungsort der League of Legends World Championship. Im Juli letzten Jahres wurde dort über fünf Tage hinweg vor Fans aus aller Welt das PUBG Global Invitational ausgetragen.

Zunächst steht jedoch vom 14. Februar bis zum 3. März die IEM Katowice als erstes Major in 2019 an. Auch dort wird es neben dem prestigereichen Titel um ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar gehen.

Autor: Alexander Hugo