Das Kar98k hat lange die Sniper-Meta in Warzone dominiert und war ohne Zweifel die beste Option, wenn ihr aggressiv spielen wolltet. Mit dem Swiss K31 gibt es eine schnellere und damit möglicherweise auch insgesamt bessere Alternative für einen ähnlichen Spielstil. Aber wann ist welche der Waffen gut? Und hat es das Swiss K31 endgültig geschafft, das Kar98k zu entthronen? Wir finden ein paar Antworten.

Swiss K31 und Kar98k – Die Stats im Vergleich

Wenn wir davon ausgehen, dass im Build für beide Waffen sowohl Schalldämpfer und Laser Platz finden als auch der längstmögliche Lauf und ein Schaft für höhere Mobilität, kommen wir auf folgenden Vergleich:

Feuerrate: Der Punkt geht an das Swiss K31. Wenn ihr aggressiv spielen wollt, ist das ein wichtiger Stat. Das Swiss K31 liegt bei 50 SPM, das Kar98k nur bei 43.

Der Punkt geht an das Swiss K31. Wenn ihr aggressiv spielen wollt, ist das ein wichtiger Stat. Das Swiss K31 liegt bei 50 SPM, das Kar98k nur bei 43. Basisschaden: Auch hier liegt das Swiss K31 vorne. Es verursacht bei Körpertreffern 180 Schaden. Das sind 26 mehr als bei seinem Gegenstück. Beide Gewehre one-shotten natürlich, wenn ihr den Kopf trefft.

Auch hier liegt das Swiss K31 vorne. Es verursacht bei Körpertreffern 180 Schaden. Das sind 26 mehr als bei seinem Gegenstück. Beide Gewehre one-shotten natürlich, wenn ihr den Kopf trefft. Schadensabfall: Wieder ein Vorteil bei dem Swiss K31 – und zwar ein großer. Der Schaden des Swiss bleibt über knapp 250 Meter konstant, während der Schaden des Kar98k schon nach 93 Metern abfällt.

Wieder ein Vorteil bei dem Swiss K31 – und zwar ein großer. Der Schaden des Swiss bleibt über knapp 250 Meter konstant, während der Schaden des Kar98k schon nach 93 Metern abfällt. Kugelschnelligkeit: Hier kann das Kar98k einen Punkt erzielen. Je schneller die Kugel, desto sicherer der Treffer. Und die Kugeln des Kar98k sind mit 1030 m/s extrem schnell.

Hier kann das Kar98k einen Punkt erzielen. Je schneller die Kugel, desto sicherer der Treffer. Und die Kugeln des Kar98k sind mit 1030 m/s extrem schnell. Zeit zum Anvisieren: Auch hier liegt das Kar98k vorne. Es braucht zum Anvisieren nur 367 ms, das Swiss K31 braucht 417 ms. Hier ist es auch sehr wichtig, dass ihr das Zielfernrohr des Swiss tauscht. Das vorher eingebaute hat eine zu große Vergrößerung für einen aggressiven Build.

Grundsätzlich ist also das Swiss K31 deutlich besser. Die Vorteile des Kar98k sind sehr schwierig zu nutzen und erfordern viel Skill.

Fazit: Das Kar98k wird also als die beste Sniper-Waffe in Warzone abgelöst, zumindest was die normale Spielerbasis angeht.