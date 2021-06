In Warzone Season 3: Reloaded und den damit einhergehenden Anpassungen ist die AK74u wesentlich besser geworden. Bei Marksman- und Sniper-Rifles ist sie mit den richtigen Aufsätzen und einem passenden Loadout die perfekte Zweitwaffe. Besonders im Multiplayer zeigt sie ihre Stärken. Wir haben für euch das unserer Meinung nach beste Setup und Loadout für die AK74u zusammengestellt. Beginnen wir mit Letzterem:

AK74u Loadout

Das Loadout kombiniert mit dem noch folgenden Setup setzt auf kurze und mittlere Distanz, damit ihr dauerhaft in der Lage seid, euch zu wehren.

Anzeige

Perk 1: K.R.D.

Perk 2: Overkill

Perk 3: Eifrig

Primärwaffe: AK74u (Setup folgt)

Sekundärwaffe: Sniper- oder Marksman-Rifle nach Wahl

Taktik: Herzschlagsensor

Primär: Claymore

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Eifrig und Overkill sind Pflicht in diesem Loadout, da ihr einerseits eine zweite Primärwaffe ausrüsten könnt und andererseits in der Lage seid, die Waffen schneller zu wechseln. Der Herzschlagsensor und die Claymores gehören ebenfalls in euer Loadout, da ihr mit ihnen die nahen Feinde sehen könnt und ein wenig Rückendeckung habt.

AK74u Setup

Die unserer Meinung nach besten Aufsätze und Modifikationen für die AK74u haben wir hier für euch zusammengefasst:

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 9,3" VDV verstärkt

Schaft: KGB-Skelettschaft

Unterlauf: Speznas-Tempogriff

Munition: Bakelite 60-Schuss-Magazin

Die AK74u braucht eigentlich kein eigenes Visier, da sie schon entsprechend ausgestattet ist. Wenn ihr aber doch Wert darauf legt, könnt ihr es mit dem Speznas-Tempogriff austauschen. Dann muss zwar die Handhabung ein wenig leiden, aber ihr könnt immerhin besser zielen. Der Schalldämpfer ist für Maschinenpistolen grundsätzlich wichtig und das 60-Schuss-Magazin hat die maximal mögliche Größe. Zusätzlich erhöht ihr mit dem Lauf und dem GRU-Mündungsfeuerdämpfer die Reichweite, sodass ihr auch auf mittlere Distanz vergleichsweise effektiv seid.