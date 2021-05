In diesem Guide geht es darum, dass ihr als Scharfschütze in Warzone möglichst viel bewirkt, egal ob ihr allein spielt oder als Team. Zuerst gilt es, das beste Scharfschützengewehr zu bestimmen. In Warzone gibt es dafür zahlreiche Sniper, aus denen ihr auswählen könnt.

Welche Sniper funktioniert am besten?

Bevor wir uns mit der richtigen Waffe beschäftigen, empfehlen wir euch erstmal ein paar Perks, die euch sehr beim Snipen helfen sollten. Die folgenden drei sind wichtig: Eifrig, Kaltblütig und Overkill. Es kann sehr gut passieren, dass die Reaktionszeit zählt, wenn sich jemand von hinten anschleicht. Dabei helfen vor allem Eifrig und Kaltblütig.

Anzeige

Außerdem wollt ihr euch natürlich mit Claymores ausrüsten. Ihr braucht zusätzlich noch einen Herzschlagsensor. Der zeigt nämlich, wann sich Leute nähern und gehört ja sowieso schon größtenteils zur Standardausrüstung in Warzone.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Frage nach der richtigen Waffe ist leicht beantwortet. Das Ranking der besten Scharfschützengewehre in Warzone führt klar die Kar98k an. Mit der könnt ihr bei Headshots immer mit einer einzigen Kugel den Gegner erledigen. Außerdem seid ihr mit der Kar98k agiler, was Bewegung und Reaktionszeit betrifft. Mit folgendem Setup kommt ihr gut durch die Matches:

- Laser: Taktischer Laser

- Mündung: Schalldämpfer Monolith

- Schaft: FTAC Sportkeil

- Visier: Variables Zoom Fernrohr

- Lauf: Singuard Custom 27.6″

Soviel zur Primärwaffe. Was die Sekundärwaffe angeht, empfehlen wir die MP7. Sie ist nach den letzten Patch Notes unbestreitbar die beste Waffe für Scharfschützen. Zusammen mit den oben beschriebenen Perks macht euch da keiner so schnell etwas vor. Ihr seid damit auch für den Nahkampf solide gerüstet. Das folgende Setup braucht ihr für die MP7:

- Griff: Stippled Grip Tape

- Lauf: FSS STRIKE

- Perk: Fingerfertigkeit

- Mündung: Schalldämpfer Monolith

- Schaft: Ohne Schaft

Mit diesem Setup ist es fast garantiert, dass eure Sniperrunde von Erfolg gekrönt sein wird. Für die absolute Sicherheit holt euch ein paar Freunde dazu und nehmt immer gleichzeitig einen Gegner ins Visier.