Auch in Verdansk gibt es spätestens seit dem Map-Update und der Zeitreise in die 80er Jahre eine Menge grüne Flächen. Diese sollen nun im Rahmen eines großen Warzone-Turniers von waschechten Fußballprofis bespielt werden. Außerdem nehmen auch in der Szene bekannte Gaming-Persönlichkeiten und sogar ein MMA-Fighter teil.

Luca Marseiler lädt ein

Der Unterhachinger Mittelfeldspieler Luca Marseiler veranstaltet gemeinsam mit der Event-App e-Arenaa ein Charity-Turnier in Call of Duty Warzone. Der schmale Preispool von 500 € liegt dabei nicht im Fokus. Vielmehr sollen die Zuschauer der Livestreams auf Twitch dazu aufgerufen werden, zu spenden. Außerdem stellen alle teilnehmenden Fußballprofis jeweils ein signiertes Trikot zur Verfügung. Diese Jerseys sollen im Laufe des Events versteigert werden.

Anzeige

Also geht es um den guten Zweck. Wem die Spenden final zu Gute kommen, haben die Veranstalter noch nicht verkündet.

Diese Fußballer nehmen teil:

Niklas Süle (FC Bayern München)

Roman Bürki (Borussia Dortmund)

Marius Wolf (1. FC Köln)

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

Nuri Sahin (Antalyaspor)

Cedric Teuchert (FC Union Berlin)

Oliver Batista Meier (SV Heerenveen)

Robert Glatzel (1. FSV Mainz 05)

Luca Marseiler (SpVgg Unterhaching)

Jannes Horn (1. FC Köln)

Orestis Kiomourtzoglou (SpVgg Unterhaching)

Nico Mantl (Red Bull Salzburg)

Lucas Hufnagel (SpVgg Unterhaching)

Maximilian Rossmann (FC Viktoria Köln)

Moritz Heinrich (SpVgg Unterhaching)

Christian Eckerlin (ehem. u.a. SV Darmstadt 98, jetzt MMA Fighter)

Für die richtige Mischung sollen erfahrene Warzone-Spieler sorgen, die sich in ausgelosten Zweierteams gemeinsam mit den Sportlern in das Battle Royale begeben werden. Mit dabei sind:

Strainmaxi

iNoiizy

cPentagon

KayzahR

GeaRKivi

Proersin

Shukz

Falaxi

Rirexx

Fxzzn

AllrounderMT

SplasheD

Melo

Sqallz

Nova

Visca96Barca

Das gesamte Event soll in etwas vier Stunden dauern und wird auf dem e-Arenaa-Twitch-Kanal übertragen. Auch Luca Marseiler wird seine Sicht streamen, die restlichen Teilnehmer haben dazu auch die Möglichkeit. Startschuss ist am Mittwoch, den 12. Mai um 20 Uhr mit der Auslosung der Teams, eine Woche später steigt das Turnier.

Am 19. Mai heben die Helikopter ab und werfen die 16 Teams ab 18 Uhr über Verdansk ab.