Call of Duty: Black Ops Cold War bietet eine große Auswahl an Waffen und eine noch größere Auswahl an verschiedenen Setups für eben diese Waffen. Unter den Zweitwaffen hat es die Diamatti-Pistole in sich: Ihr schaltet sie zwar erst auf Level 49 frei, dafür könnt ihr sie aber guten Gewissens auch als Primärwaffen benutzen – wenn die Map nicht so groß ist.

Call of Duty: Waffensetup der Diamatti

Die Diamatti hat einen großen Vorteil: Ihr könnt zwei davon gleichzeitig tragen und dank ihrem Burst-Modus kann man die Diamatti wie eine vollautomatische Waffe nutzen.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Um die Diamatti maximal zu verstärken, haben wir die besten Aufsätze aufgelistet. Im Nahkampf seid ihr damit stark und könnt es locker mit Primärwaffen aufnehmen.

Schaft: Zweihändig

Lauf: 7,2“ Sonderkommando

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Magazin: Schnelles Salven-30-Schuss-Magazin

Körper: SWAT-5mw-Laser-Markierer

Mit diesem Setup könnt ihr nicht anvisieren und müsst aus der Hüfte schießen. Allerdings seid ihr auch deutlich genauer (35%), wenn ihr mit dem Laser Markierer arbeitet und bekommt mit dem oben gezeigten Lauf mehr Reichweite, Schaden und Projektilbeschleunigung. Der zweihändige Schaft erhöht eure Schnelligkeit enorm und ihr könnt damit gleichzeitig zwei Magazine statt einem leeren. Dazu passt das Salven-Magazin sehr gut, denn es verdoppelt eure Munition pro Magazin und lässt euch wesentlich schneller nachladen. Den Rückstoß fangt ihr mit eurem Mündungsfeuerdämpfer ab – das ist nicht ideal, aber solange ihr euch nicht in Fernkämpfe verwickeln lasst, sollte das kein Problem sein.

Weitere News & Guides zu CoD: Warzone