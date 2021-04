Mit dem Nuke Event haben sich einige Dinge in Call of Duty: Warzone verändert und die dritte Season wurde eingeleitet. Auch die Waffen-Meta musste sich da ein bisschen anpassen. Extrem an Beliebtheit gewonnen hat das Sturmgewehr FARA 83.

Season 3 Änderungen – Zeit für die FARA 83 Meta?

Die FARA 83 hat zwar etwas an Nahkampfschaden verloren, dafür wurde aber die maximale Schadensreichweite erhöht. Das hat die Identität der Waffe als Long-Range-Sturmgewehr mit einem angenehmen Handling auf kurze und mittlere Distanz verfestigt. Zusätzlich wurde in Season 3 das Rückstoßmuster überarbeitet, was die Nutzung der Waffe angenehmer macht.

Warzone FARA 83 Setup

Um aus der FARA 83 den maximalen Schaden herauszuholen, sind hier die fünf besten Attachments, um auch auf mittlerer und kurzer Distanz erfolgreich zu sein:

Mündung: Mündungsbremse 5.65

Lauf: 19.5“ Liberator

Unterlauf: Infiltrator-Griff

Magazin: Getapte Magazine

Handgriff: Tempo-Tape

Das Herzstück dieses Setups ist die Mündungsbremse 5.65, die den Rückstoß zusätzlich verbessert – ein Garant für Kills auf große Distanz.

Genauso wichtig ist der 19.5" Liberator-Lauf. Die Vorteile überwiegen, auch wenn er das Tempo ein bisschen verringert. Mit diesem Lauf wird der Long-Range-Damage der Waffe zusätzlich erhöht.

Der Rest vom Setup dient eher dem Kampf auf kurze Distanzen. Getapte Magazine erhöhen die Nachladegeschwindigkeit und der Infiltrator-Griff kompensiert den Verlust der Geschwindigkeit, den ihr durch den Lauf verliert. Das Tempo-Tape erhöht schließlich noch eure Geschwindigkeit während dem Zielen. Mit diesem Setup seid ihr vielseitig unterwegs, gleicht die Schwächen der FARA 83 aus und verbessert gleichzeitig die Stärken