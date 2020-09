von Fatih Öztürk

Call of Duty: Warzone wird von einem neuen, schwerwiegenden Bug geplagt, der Server und Lobbys zum Absturz bringt. Auslöser sind die Fahrzeuge, die darum gänzlich von den Entwicklern deaktiviert wurden.

„Ein Playlist Update wird soeben auf allen Plattformen ausgerollt! Dieses Update entfernt kurzzeitig alle Fahrzeuge aus Warzone“, verkündeten die Entwickler vergangenen Sonntag auf Twitter.

Nachdem YouTuber wie JackFrags auf das Problem hingewiesen hatten, sahen sich Infinity Ward gezwungen, LKWs, Quads, Buggys, Jeeps und Helikopter aus Verdansk zu verbannen. Der Exploit tritt nämlich in Kraft, wenn man mit dem Fahrzeug einen speziellen Punkt am Rande der Map ansteuert. Nordöstlich von Lumber erscheint dann zwar der bekannte Warnhinweis samt Countdown, ohne jedoch herunterzuzählen. Wenige Sekunden später friert die gesamte Lobby ein und alle Spieler werden aus dem laufenden Match gekickt.

Unklar, wann der Patch kommt

Fahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil im Call of Duty-Battle Royale. Sie erlauben etwa das rasche Erledigen mehrerer Aufträge und sind oftmals die letzte Rettung vor der herannahenden Gaswolke.

Wann der Glitch nun ausgemerzt wird und Gefährte wieder zurückkehren, ist derzeit nicht bekannt. Bis dahin wird sich das Gameplay und Strategien in Warzone aber etwas verändern. Gebiete weit außerhalb der Absprungroute sind nicht mehr so attraktiv, Hochhäuser müssen über die gefährlichen Seilzüge erklommen werden und Most-Wanted-Aufträge, die in Helikoptern ein Klacks waren, sind plötzlich hochriskant.