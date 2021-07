Von Christoph Franz

Lediglich mit den Worten "We back" gab die Call of Duty League am Dienstagabend bekannt, dass das Stage 5 Major im Esports Stadium Arlington in Texas vor Zuschauern stattfinden wird. Das Event läuft zwischen dem 29. Juli und dem 1. August, jedoch dürfen die Fans erst ab dem 31. Juli vor Ort zuschauen. Tickets hierfür sind bereits erhältlich.

Die Erleichterung beim Veranstalter, bei den Fans und auch bei den Spielern ist groß. Gerade Call of Duty lebt von den Fans vor Ort, die große Plays stets lautstark feierten. Solche Momente fehlten in den vergangenen Monaten und auch die Rückkehr der Teams ins Stadion beim Stage 4 Major machte die fehlenden Fans nicht wett.

Atlanta FaZe als klarer Favorit

Beim besagten vierten Major der Saison holte sich Atlanta FaZe die Trophäe. Im Finale gewann das Team mit 5:4 gegen Dallas Empire und holte damit den dritten Major-Titel in dieser Saison. Lediglich beim zweiten Event unterlag Atlanta Toronto Ultra im Finale. Die Favoritenrolle für das kommende Event nimmt jedoch natürlich FaZe ein. Die Gruppenphase, die am Donnerstag beginnt, wird im Übrigen noch online ausgetragen.

Noch unklar ist die Auslastung des Stadions beim Major V. Diese könnte vergleichbar sein mit einem Overwatch-Event in Dallas an diesem Wochenende, bei dem die Halle zu 50 Prozent gefüllt sein darf. Eine Maskenpflicht ist jedoch essenziell. Unverändert bleiben die Altersbestimmungen bei CoD-Events: Zuschauer zwischen 13 und 15 Jahren brauchen eine unterschriebene Erlaubnis sowie die Begleitung des Erziehungsberechtigten, 16-Jährige nur die Erlaubnis und erst Fans ab 17 Jahren sind frei zugelassen.