Ein Stückweit Normalität kehrte in die COD League ein, als das vierte Großturnier in dieser Saison wieder als LAN Event abgehalten wurde. Auch schon Normalität, dass erneut das Team aus Atlanta zum Ende einer Phase an der Spitze steht. Insgesamt haben aBeZy, Cellium, Simp, Arcitys und Ersatzspieler Sib nämlich schon drei Majors gewonnen, weswegen sie auch in der letzten Phase 5 als haushoher Favorit gehandelt werden. Einzig in Stage 2 patzte das wohl beste Call of Duty Team der Welt und überließ Toronto Ultra Platz 1.

CDL Major: Schlagabtausch auf 9 Maps

Dallas, welche aus dem Losers Bracket kamen und noch am selben Tag noch Optic und Ultra aus dem Weg schaffen mussten, wirkten trotz Müdigkeit wie das Team, das die Unantastbaren aus Atlanta schlagen könnte. Im Großen Finale kam es zu einem regelrechten Hin und Her, mit unklarem

Ausgang.

Garrison Hardpoint: 250-202 Dallas

Standoff Search and Destroy: 6-4 Atlanta

Garrison Control: 3-0 Atlanta

Moscow Hardpoint: 250-216 Dallas

Moscow Search and Destroy: 6-3 Dallas

Raid Control: 3-2 Atlanta

Express Search and Destroy: 6-1 Dallas

Apocalypse Hardpoint: 250-98 Atlanta

Raid Search and Destroy: 6-4 Atlanta

Auf der alles entscheidenden letzten Map gingen die Spieler aus Atlanta schnell 2:0 in Führung und nur wenig später stand es bereits 5:2, Matchpoint. Dallas verkürzten auf 5:4 und wollten das Turnier scheinbar nicht so einfach aus der Hand geben, doch genau das taten sie. Als ihr komplettes Team sich auf Bombsite A konzentriert, spazieren und planten FaZe völlig ungestört auf B und müssen nur noch halten, Ende Gelände.

Im Interview nach dem Sieg zeigte sich Alex "Arcitys" Sanderson nicht wirklich in Jubelstimmung und kritisierte die Leistung seines Teams. Seiner Meinung nach war es "das schlechteste Call of Duty, das wir seit langem gespielt haben.“ Vielleicht trösten ihn die 200.000 US-Dollar ein wenig, die seine Mannschaft für den Sieg in der Meisterschaft erhält.