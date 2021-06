Dataminer haben den Code von Call of Duty: Black Ops Cold War untersucht und konnten bestätigen, was mehrere Spieler und Leaker schon vermutet haben: BOCW Season 4 wird sich um das Wüstenthema drehen. Die Größe und die Namen der neuen Maps sollen bereits bekannt sein.

BOCW Season 4 Maps

In BOCW Season 4 werden mehrere Maps ins Spiel implementiert. Noch existieren keine Bilder zu dem, was veröffentlicht werden soll, deshalb bleibt hauptsächlich nur Spekulation übrig. Wesentlich sicherer sind allerdings die Namen der neuen Maps: Hijacked, Echelon und Dune.

Der Name "Echelon" ist relativ schwierig zu deuten, wahrscheinlich geht die Map in Richtung einer Überwachungszentrale oder Ähnlichem. Es gab vor dem Kalten Krieg einmal ein militärisches Computerprogramm, das ECHELON hieß. Dagegen ist der Name "Hijacked" relativ leicht zuzuordnen. Er bezieht sich wahrscheinlich auf eine Flugzeug-Map, vielleicht auch auf ein Schiff… Relativ eindeutig ist auch "Dune". Es gab in der Vergangenheit viele Theorien aus der Community, die spekulierten, dass ein Wüstenthema mit Season 4 seinen Weg in Black Ops Cold War finden wird. Die Map ist wahrscheinlich die Bestätigung für diese Vermutungen.

Noch namenlos, aber trotzdem größtenteils bestätigt sind eine neue Gunfight 2v2 Map und eine 6v6 Map. Auch für den Zombie-Modus soll eine neue Karte zur Verfügung stehen. Für den Outbreak Modus wird die neue Map "Zoo" erscheinen und zum Mid-Season-Update soll eine neue Map im Firebase Z – Stil veröffentlicht werden.