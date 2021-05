Die Streetsweeper hat mit der neuen Season harte Nerfs erfahren. Das One-Kill-Potenzial wurde entfernt, der maximale Schaden wurde von 138 auf nur 88 reduziert und auch die mittlere Reichweite der Schrotkugeln ist jetzt geringer. Dafür bleibt die Identität der Streetsweeper erhalten: Sie ist die einzige Shotgun im Spiel, die vollautomatisch funktioniert. Hier bekommt ihr ein Setup, das ihre Stärken immer noch am besten ausnutzen kann.

Streetsweeper Setup Guide

Ein großer Nachteil der Streetsweeper ist die extrem lange Nachladezeit. Nach alter Schrotflintentradition müsst ihr jede Patrone einzeln in das Magazin stecken. Das kann bei der riesigen Trommel schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Dafür hat die Streetsweeper das Potenzial, mit einer Salve ein gesamtes Team auszuschalten.

Weil die mittlere Reichweite der Schrotkugeln sowieso reduziert wurde, ist das Setup voll darauf ausgelegt, dass ihr im Nahkampf die Oberhand behaltet.

Schaft : Drahtschaft

: Drahtschaft Lauf : 13“ schwer verstärkt

: 13“ schwer verstärkt Magazin : STANAG-18-Schuss-Magazin

: STANAG-18-Schuss-Magazin Körper . SWAT-5mw-Laser-Markierer

. SWAT-5mw-Laser-Markierer Mündung: Entenschnabel-Verengung

Das Setup funktioniert am besten, wenn ihr dauerhaft in Bewegung bleibt. Ihr könnt die Streetsweeper so auch als Primärwaffe spielen, müsst euch aber dann ausschließlich auf Nahkämpfe beschränken.

Der Drahtschaft ist für die generelle Mobilität gedacht und bringt zusätzliche Geschwindigkeit, wenn ihr zwischen Feuern und Sprinten hin und her wechselt. Das Magazin ist logischerweise das größtmögliche. Nachladen dauert sowieso sehr lang – mit diesem Magazin müsst ihr es seltener machen. Das Magazin bietet zusätzlich enormes Schadenspotenzial! Die Entenschnabel-Verengung ist ein Klassiker unter den Schrotflinten. Mit erhöhter Streuung fällt euch das Schießen aus der Hüfte wesentlich leichter. Hinzu kommt noch verbesserter Schaden und Feuerrate mit dem 13“ Lauf, wovon im Grunde jede Waffe profitiert