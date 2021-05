Von Fatih Öztürk

Nach 7 Matches war die Schlacht zwischen Atlanta und New York geschlagen. Am Ende triumphierte die Mannschaft des FaZe Clans, die sich zum Major-Sieger der dritten Stage krönte und den Bonus von 200.000 US-Dollar einheimste.

Anzeige

https://twitter.com/ATLFaZe/status/1394106442144264193

Auf dem Weg ins letzte Spiel musste das Team von Starspieler Chris "Simp" Lehr jedoch zuvor im Losers Final an Toronto vorbei, welche das Stage-2-Major im April gewonnen hatten. Nachdem man die Kanadier aus dem Rennen warf, war das Moment auf der Seite von Atlanta, die New York mit einem klaren 5:2 auf Platz 2 verwiesen.

https://twitter.com/Subliners/status/1394100048493953026

"Unser erstes Grand Final in diesem Jahr war schmerzhaft. Wir sind wahnsinnig stolz auf die Jungs und wissen, dass dies erst der Anfang ist", halten die Zweitplatzierten Subliners bei Twitter fest. Die Spieler der Ostküstenmannschaft zeigen sich dennoch von ihrer sportlichen Seite. "Clayster" bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung am Wochenende und übermittelt FaZe, wie alle anderen im Squad ebenfalls, ein GGs via Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=FehDbSaX6rE

Pure Dominanz

FaZe zeigten sich im dritten Major des Jahres von ihrer stärksten Seite. Map 1, Garrison Hardpoint, gab man gegen New York zwar aus der Hand, doch die nächsten drei, Checkmate Search and Destroy, Garrison Control, Moscow Hardpoint, gingen an die Spieler aus Atlanta. New York gaben mit einem Sieg auf Miami Search and Destroy ein letztes Lebenszeichen von sich, doch Atlanta holten Checkmate Control und Raid Search and Destroy und machte damit den Sack zu.