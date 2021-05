Von Fatih Öztürk

Ursprünglich erschien der Shooter für die Hosentasche im Oktober 2019. Seither erhielt der Titel eine Flut an populären Maps und kosmetischen Items, welche die Spieler bei Laune halten. Auch eine eigene Weltmeisterschaft wurde COD: Mobile spendiert, die 2021 zum zweiten Mal stattfindet. All dies und der neue Absatzmarkt in China, dürften mitverantwortlich für den globalen Erfolg des Games sein.

"Danke an euch, unsere Community, Spieler und Unterstützer. Ohne euch wäre dies nicht möglich gewesen," schreibt Activision diese Woche bei Twitter. Um die neue Bestmarke zu feiern, erhalten Spieler ein digitales Geschenk auf ihren Smart Devices, 10 Radio Current Crates.

CoD: Mobile - Klein aber oho

Das kleine Call of Duty stellt dabei alle anderen Vertreter der Serie in den Schatten. Jährliche Ableger verkaufen sich meist zwischen 15 und 30 Millionen Mal. Den Unterschied macht selbstverständlich der Fakt, dass COD: Mobile ein Free2Play-Titel ist, doch selbst das immens populäre Call of Duty: Warzone, ebenfalls kostenlos, hatte bis vor Kurzem „gerade einmal“ 100 Millionen Spieler zu verbuchen. Insgesamt wurden über Ingame-Transaktionen bisher über eine Milliarde USD umgesetzt, wie Activision zuvor bekannt gemacht hatte.