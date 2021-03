Atlanta FaZe dominiert die erste CDL-Phase mit 8-0.

FaZe hat es problemlos ins Große Finale des Stage 1 Majors geschafft. Dort schlugen sie den Noch-Weltmeister Dallas Empire mit 5:2 und sicherten sich 75 CDL-Punkte und 200.000 US-Dollar Preisgeld.

FaZe holt erstes Call of Duty League Major

Empire bekam die Power von FaZe gleich doppelt zu spüren. Bereits im Winner Bracket Final der Call of Duty League (CDL) mussten sie sich mit 3:0 geschlagen geben, schafften es durch einen ebenso deutlichen Sieg gegen die New York Subliners aber doch noch ins Große Finale.

Dort erwischte Atlanta einen Traumstart und ging speziell dank der starken Leistung von McArthur "Cellium" Jovel mit 3:0 in Führung. Auf der vierten Map konnte Empire etwas Boden gut machen und gewann in Control auf Checkmate mit 250-104.

Die alte Führung wurde auf Moscow (Search & Destroy) aber sofort wieder hergestellt. Dallas versuchte auf Raid (Control) noch einmal das Comeback, wurde aber in einem weiteren Search & Destroy auf derselben Map zerstört. Am Ende hieß es 5:2 und der Gewinner stand fest. FaZe hat somit in der gesamten ersten Saisonphase kein Match verloren.

Alle Platzierungen des ersten CDL-Majors 2021:

FaZe betritt nun die zweite Saisonphase mit einer 25-Punkte-Führung vor Empire. Die zweite Phase beginnt am 18. März mit der Toronto Home Series. Insgesamt wird die CDL-Saison 2021 auf fünf Phasen bestehen, an deren Ende jeweils ein Major gespielt wird. Den krönenden Saisonabschluss bildet natürlich die Call of Duty World Championship.