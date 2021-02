Eine Woche bevor die zweite Season in Black Ops Cold War und Warzone startet, hat ein Leak den baldigen Release eines neuen Zombie-Modus bestätigt. Outbreak soll die "große, umfangreiche Zombie-Erfahrung" in Call of Duty heißen. Auf der offiziellen Website und in der Companion App sei für kurze Zeit die dazugehörige Grafik zu sehen gewesen.

Outbreak: Zombie-Modus in Call of Duty geleakt

Activision bemerkte den Fehler rasch und nahm die Ankündigung wieder vom Netz. Doch eine alte Internetregel besagt: Was einmal im Internet auftaucht, ist nicht mehr zurückzunehmen. Der CoD-News und -Leaks Account ModernWarzone veröffentlichte den Leak via Twitter. Weitere User folgten, was darauf hindeutet, dass es den Leak tatsächlich gab und er kein Fake ist.

Erste Gerüchte um den Zombie-Modus Outbreak kamen bereits vor einer Woche auf, als Spieler in den Warzone-Dateien Icons entdeckt haben, die auf eine Art Zombiespiel hindeuten. Call-of-Duty-Entwickler Treyarch machte in den letzten Tagen immer wieder selbst Anspielungen auf Zombies.

Ein gleichzeitiger Release mit dem Beginn von Season Zwei wird demnach immer wahrscheinlicher. Zumindest mit einem offiziellen Trailer können Fans bis zum 25. Februar rechnen.

