Cold War & Warzone: Cinematic Trailer stimmt auf 2. Season ein

Habt ihr euren Battle Pass schon vollständig? Falls nicht, geht euch allmählich die Zeit aus. Schon am 25. Februar startet die zweite Season in Call of Duty Black Ops: Cold War und in Call of Duty: Warzone. Allerdings dürfen sich auch Spieler des Vorgängers Modern Warfare auf neue Inhalte freuen.

CoD: Warzone - Season 2: Leaks und Hinweise

Seit etwa zwei Wochen gibt es in Warzone und Modern Warfare bereits Hinweise auf die kommenden Inhalte. Darunter ist mit der Skyov auch eine Pistole, die nicht nur automatisches Dauerfeuer hat, sondern auch mit einem 90-Schuss-Magazin und als Akimbo gespielt werden kann. Hier wird es nur eine Frage der Zeit sein, ehe Activision gezwungen sein wird, den Nerf-Stift anzusetzen.

Zudem stehen an verschiedenen Orten in Verdansk seltsame Apparate, die auf Zombie-Inhalte hindeuten. Ein frischer Cinematic-Trailer hat nun weitere Einblicke gegeben.

Unter anderem ist eine Dschungel-Umgebung zu sehen, die Charaktere sprechen über Verdansk. Der aus dem letzten Jahr bekannte und sowohl gefeierte wie verhasste Crossbow feiert wohl sein Comeback. Zudem trägt einer der Protagonisten eine Mini-Gun. Eine neue Operatorin im Guerrilla-Outfit wird ebenfalls vorgestellt.

Wie üblich werden neue Skins für die bestehenden Operator und ein frischer Battlepass zum Saisonstart kommen. Sobald die vollständige Roadmap bekannt gegeben wird, aktualisieren wir diesen Artikel.

