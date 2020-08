Die neueste Saison in Apex Legends steht unter dem Titel "Maximale Leistung". Es kommen einige neue Features in das Game, so soll es eine neue Waffe, einen Battlepass mit einer Vielzahl kosmetischer Gegenstände und eine neue Legende geben. Große Überraschung: Es kommt eine gänzlich neue Mechanik in das Spiel: Zukünftig sollen Spieler in Apex die Möglichkeit haben auf dem Schlachtfeld Ressourcen zu sammeln und dann eigene Ausrüstung herzustellen.

Die neue Legende: Rampart

Der Trailer zu "Maximale Leistung" wirkt farbenfroher als frühere Addons des Battle-Royale-Shooters. Das liegt auch an dem Style der neuen Legende Rampart. Sie trägt bunte Klamotten und nutzt Unmengen Spraydosen. Sie scheint eine Mechanikerin zu sein und hat eine riesige Gatling-Gun mit dem Namen "Sheila" im Gepäck. Aber seht selbst:

Respawn hat noch keine Erklärung zu den Fähigkeiten der neuen Legende abgegeben, man weiß bislang nur dass ihre Gatling "Sheila" die Ultimate-Fähigkeit sein wird. Vermutlich kann man die Gatling nach Auslösen der Fähigkeit für eine Weile nutzen, um Gegner aus dem Weg zu räumen.

Die neue Waffe: Volt

Mit Saison 6 kommt auch die Volt SMG ins Spiel. Einige Spieler dürften diese eventuell aus Respawn's Titanfall Franchise kennen. Dort war die Waffe recht beliebt, es ist eine Energie-basierte SMG die gut ausbalanciert ist. Spannend ist noch die Frage, welche Attachments die Volt in Apex für verwenden kann.

Frischer Content für die 6. Saison

Die neue Legende ist natürlich im vollen Fokus der Fans, aber es gibt auch einiges weiteres an neuen Inhalten.

Der "Boosted" Battlepass bringt über 100 exklusive Items, darunter legendäre Skins, Apex Packs, Holo-Sprays und vieles mehr. Außerdem startet eine neue gewertete Saison in der die Spieler die Ränge erklimmen können. Dabei helfen kann das neue Feature "Crafting". Spieler können auf dem Schlachtfeld Ressourcen sammeln und daraus Ausrüstung bauen, mehr Details gibt es derzeit noch nicht.