Schon seit mehreren Tagen fühlte sich Brenden "Casper" Marino krank und bemühte sich um einen Coronatest. Seine Spezialität sind Apex Legends und Battle-Royale-Spiele im Allgemeinen. Nun bekam er endlich das sehnlichst erwartete Testergebnis.

Typische Symptome

"Casper" war in den letzten Tagen bei den Twitch Rivals in Call of Duty: Warzone aktiv und klagte fortlaufend darüber, wie schlapp er sich fühlt und dass seine Symptome zum Virus passen.

Bereits am 21. März wachte er nach eigenen Angaben mit Schmerzen in Hals, Kopf und Brust auf. Zudem spuckte er Blut. Trotzdem setzte er sich an seinen Rechner und bestritt einige Partien mit seinem Team. Die Symptome wurden in dieser Zeit stärker.

"Je länger der Tag dauert, desto schlechter geht es mir", sagte "Casper". "Mir ist heiß, ich bin außer Atem, wenn ich nur aufs Klo gehe - irgendwie macht mir das Angst, weil ich als Kind fast an Pneumonie gestorben bin und leichtes Asthma hatte. Ich versuche mich für das Team durchzuschleppen, aber f***, ich fühle mich nicht gut."

Schließlich fuhr er in die Notaufnahme und wurde nach kurzer Zeit auf einer Warteliste getestet. Zuvor hatte er vier Tage lang darum gekämpft, auf anderem Wege getestet zu werden. Wie er beschreibt, schienen die Krankenschwestern, die ihn betreut haben, nicht sonderlich besorgt um seine Situation zu sein, da der weitere Verlauf für Menschen in seinem Alter eher wie eine Erkältung aussehe. Es könne aber noch 8-12 Tage dauern, ehe er sich wirklich besser fühlt.