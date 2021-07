Activision hat ein neues Schnellreise-System in Warzone implementiert. Anders als die U-Bahn, die früher durch Verdansk fuhr und klare Start- und Zielpunkte hatte, verhalten sich die roten Türen nun jedoch ganz anders.

Die Türen sind an verschiedenen Orten auf der Karte zu finden und spawnen in jeder Lobby und nach jedem Match zufällig. Zudem entscheiden nicht die Spieler, wo sie sich in Verdansk wiederfinden. Treten die Soldaten durch eine Tür, werden sie an zufälligen Locations gespawnt.

Die neuen Reisetüren dienen jedoch nicht nur dem Wandern von Ort zu Ort. Sie funktionieren zusätzlich als Loot-Raum, in dem sich Kisten befinden. Dort erhalten Spieler wertvolle Items, mit denen sie sich besser für den Kampf ausrüsten können.

Die Fundorte aller roten Türen

Auf der Karte von Verdansk ’84 gibt es insgesamt 30 rote Türen, durch die Spieler schreiten können. Sie verteilen sich auf 7 Standorte. Wie gesagt: Nicht in jedem Spiel befindet sich an jedem Standort eine Tür und nur drei sind pro Match aktiv.

Bei Summit (nord-westlich auf der Karte)

Bei Salt Mine (nord-östlich auf der Karte)

Bei Old Mine (im Westen)

Bei Factory (im Zentrum)

Bei Stadium (ebenfalls im Zentrum)

Bei Nakatomi Tower (in Downtown)

Beim Bauernhof (westlich auf der Karte)

Die Zielorte der roten Türen im Überblick

Da die Spieler nie wissen, wo genau sie auf der Karte wieder rausgelassen werden, hilft es, sich vorab über die möglichen Destinationen zu informieren. Folgende Zielorte gibt es:

Storage

Salt Mine

Lumber

Block 18

Junkyard

Military Base

Above Bunker 0

North of ATC

Salt Mine

Lumber

Factory

Promenade East

School

Farmland

Die Schnellreisen mit den Türen sind definitiv weniger planbar als zuvor mit den U-Bahnen. Vorsicht beim Durchschreiten: Sollten sich hinter euch noch Gegner befinden, die sehen, dass ihr den Ausweg durch die Tür wählt, können sie euch verfolgen und am Zielort erneut unter Feuer nehmen.

