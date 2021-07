Von Franziska Behner

Wer in einem CoD: Warzone-Match verliert, ist noch nicht ganz raus: Im Gulag könnte es eine zweite Chance geben! Doch ein Glitch sorgt nun dafür, dass fremde Spieler auftauchen und problemlos alle killen können. Was ist da los?

Gulag als 2. Chance?

Wer in einem Call of Duty: Warzone Match sein Leben verliert, kann sich eine zweite (und letzte) Chance erspielen. Im Gulag treten immer zwei ausgeschiedene Spieler gegeneinander an. Der Gewinner darf wieder in das laufende Match einsteigen und hat weiterhin die Chance auf den Sieg. Normalerweise spawnt ein Spieler mitten im Gulag und versucht, den Kontrahenten zu besiegen. Ein Glitch ermöglicht es aktuell allerdings, in einen solchen Showdown aktiv einzugreifen. So können sich Spieler mit dem Fallschirm hineinglitchen, obwohl sie gar nicht Teil dieses 1v1-Matches sind.

Prügeln bis in den Tod

Besonders schlimm: Die so ins Spiel geglitchen Gegner können nicht getötet werden. Sie scheinen durch den Glitch unverwundbar zu sein, sodass die Kugeln einfach durch sie hindurch fliegen. Für die Eindringlinge ist es ein Leichtes, die eigentlichen Teilnehmer zu killen. Und das mit bloßen Fäusten! Der YouTuber NTrippy hat es selbst versucht und im Video oben festgehalten. Trotz seiner Aufregung und dem Adrenalinstoß, sind seine Schuldgefühle deutlich zu hören: "Ich werde sichergehen, dass die Entwickler davon erfahren, damit sie es fixen können", sagt er am Ende des Videos. Es ist also davon auszugehen, dass dieser Glitch bereits gemeldet wurde.

Wie genau NTrippy den Glitch genutzt hat, ist bisher allerdings noch unklar. Denn exakt diese Stelle hat er aus seinem Video herausgeschnitten. Vermutlich möchte er verhindern, dass zahlreiche Troublemaker das ausnutzen und Kills im Gulag erzeugen, die ihnen gar nicht zustehen.