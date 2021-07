Mit Halo Infinite soll noch in diesem Jahr der nächste Teil der äußerst populären Shooter-Reihe auf den Markt kommen.

Microsoft plant mit diesem nicht nur die Geschichte um den Master Chief, Cortana und Co. fortzuführen, auch der eSports beziehungsweise der generelle Wettkampf zwischen den einzelnen Spielern und Teams soll in den Mittelpunkt rücken. Untermauert wird diese These vom Entwickler selbst, da erst jüngst die Ankündigung erfolgte, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite als kostenloses Free-to-Play-Spiel erscheinen wird.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Nach Halo 3 - Ein neuer alter eSports-Boom?

Entsprechend summiert sich die Zahl an eSports-Organisationen, die eigene Halo-Teams auf die Beine stellen. Das geht aber auch auf den Aspekt zurück, dass 343 Studios (Entwickler der Halo-Reihe, Anm. d. Red.) Partner-Teams eigene Gegenstände innerhalb des Spiels zum Launch zur Verfügung stellen wird.

Bislang ist jedoch nicht bekannt, welchen Teams der Partner-Status verliehen wurde, wie der Auswahlprozess abgelaufen ist und um welche Art von ingame-Objekte es sich handelt.

Die Idee dahinter ist nicht neu. Unter anderem bietet Riot Games den Spielern von League of Legends die Möglichkeit, zu verschiedenen Events diverse Icons mit den Team-Logos käuflich zu erwerben. Ähnlich verhält es sich in Rainbow Six Siege oder Counter-Strike: Global Offensive.

Halo Infinite soll Ende 2021 exklusiv für die Xbox Series X und Series S sowie dem Xbox Game Pass erscheinen. Das inkludiert auch den PC (Windows).