In Call of Duty 4 war die Skorpion eine Maschinenpistole mit 20 Schuss, ganz nach dem Motto: Hoher Schaden für die, die mit ihr umgehen können. Nun feiert die Skorpion ein Comeback und kommt als OTs 9 nach Warzone und Black Ops Cold War zurück.

Diese neue Version der Maschinenpistole bietet euch auch ein 20-Schuss Magazin, welches aber auf 30 und sogar 40 Schuss gebracht werden kann. Treyarch selbst sagt, dass die Feuerrate und der Schaden der Waffe mit der Bullfrog vergleichbar sind: Die OTs 9 ist nur schneller und hat ein kleineres Magazin.

Für uns klingt die OTs 9 nach einer guten Zweitwaffe für Sniper-Spieler – abgesehen davon wird es schwer sein, sie nützlich einzusetzen, da sie nur für Nahkämpfe zu gebrauchen ist.

So schaltet ihr die OTs 9 frei

Ihr könnt die Waffe freischalten, indem ihr eine Multiplayer-Herausforderung absolviert. Dafür müsst ihr mit Maschinenpistolen mindestens zwei Spieler hintereinander in 15 Matches ausschalten. Das geht in Black Ops Cold War natürlich etwas schneller als in Warzone… Warzone Spielern raten wir deshalb, sich dafür in Plunder Matches zu begeben.

In Zombies könnt ihr die neue Maschinenpistole auch freischalten: Ihr müsst 50 Tempests, innerhalb von 2 Sekunden direkt nachdem sie nach einem Teleport auftauchen, töten.

Die letzte Variante ist, sich die OTs 9 einfach zu kaufen: Das "Inside Job"-Bundle, welches die Waffe beinhaltet, kostet 1200 CP. Umgerechnet sind das 10 Euro und ihr bekommt dafür noch die Undercover Agent Blaupause für die OTs 9 mit einem Finishing Move, Sticker, Emblem und Waffenanhänger.