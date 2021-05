Von Matthias Regge

In einem Artikel mit dem Titel “E-Sports: Wandel und die Rückkehr zur Zusammenkunft” kündigte Wizards of the Coast an, dass sie das bestehende Profi-Programm der Magic Pro League nach dem Ende der aktuellen Saison nicht verlängert wird. Mit dem Start von Magic Arena wurde die MPL als Liga-System eingeführt und die bestehende Magic Pro Tour abgelöst. Gleichzeitig wurde auch der größte Preis-Pool in der Geschichte des Spiels angekündigt. Für die Restdauer der Magic Pro League wurde das Preisgeld für kommende Championships auf 450.000 US-Dollar pro Event erhöht.

Wizards of the Coast betont, dass dies nur das Ende der Magic Pro League an sich sei. Es soll auf jeden Fall ein Nachfolger-Programm geben. Zudem hat es keine generelle Auswirkung auf Magic: The Gathering als Turnierspiel.

Als ein Hauptgrund für die kommenden Änderungen wurde das Corona-Virus, und dessen Auswirkungen auf Magic: The Gathering genannt.

Wieder mehr "Gathering" in Magic

Ein wiederkehrender Aspekt, der innerhalb des Artikels genannt wird, ist "The Gathering". Die Zusammenkunft steckt nicht nur im Namen des Spiels, sondern ist auch ein essenzieller Teil der Identität von Magic. Spieler waren über den Fokus auf Magic Arena, und der damit einhergehenden MPL, nur bedingt glücklich. Wizards of the Coast benennt diesen Umstand damit, indem sie sich auf die Wichtigkeit von "in-Person Play" beziehen. Dies hatten sie aus den Augen verloren. Sie gestehen sich ein, dass sie das auch erst wieder verstehen mussten. Das ihnen die Offline-Community des Spiels in den letzten zwölf Monaten weggebrochen war, durfte ein bedeutender Auslöser für diese Einsicht gewesen sein.

Wizards of the Coast gelobt Besserung und in der Zukunft mehr regionale und große Events, die offline stattfinden, und mit dem eigentlichen Kartenspiel gespielt werden. Dennoch wird ebenfalls betont, dass der digitale Aspekt des Spiels ein bleibender Teil des Magic-Ökosystems bleiben wird.

Fans sind nicht traurig

Magic-Spieler nehmen diese Neuigkeit sehr positiv auf. Der stiefmütterliche Umgang mit "Paper Magic" war etwas, das sowohl Profis als auch Gelegenheitsspielern sauer aufgestoßen ist.

Die Magic Pro League war zudem ein System voller Fehler. Kaum ein Spieler hat die Turnierstruktur verstanden, Events haben zu wenig Promotion erhalten und die Community hat sich nicht eingebunden gefühlt. Es wurde in der Vergangenheit bereits oft Kritik an dem bestehenden Event-System geübt, und die Hoffnung auf einen Rückkehr zur früheren Hochform ist nun groß.