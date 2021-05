Die Rumble Stage der Mini-Weltmeisterschaft in League of Legends ist vorbei. Nun stehen beim Mid Season Invitational die Halbfinals und natürlich auch das große Endspiel an. Mittlerweile sind also nur noch vier Teams im Rennen um den zweitgrößten Titel in LoL. Wie die Chancen für die einzelnen Kontrahenten sind und was eigentlich mit Nordamerikas Vertreter Cloud9 los war, haben Fabian Sieroka in Vertretung von Flo Merz und Rob Ahlert gemeinsam beleuchtet.

Der SPORT1 eSports-Podcast "Flex Pick" - Jetzt direkt in die neue Folge "Das Mid Season Invitational 2021 - Ein Ausblick auf das Finalwochenende" reinhören! (Spotify)

MAD mit Siegchancen?

Als hauseigene League of Legends-Experten sprechen die beiden über den bisherigen Turnierverlauf und was wir uns vom europäischen Powerhouse, den MAD Lions, erhoffen können.

