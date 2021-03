Ferrari Esports Series 2021 - Registrierung ab sofort

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Ferrari hat für den kommenden April die 2021 Ferrari Esports Series angekündigt. Aufstrebende Fahrer können sich ab sofort für die Rennen anmelden. Die Saison 2021 knüpft an den Erfolg der ersten Saison der Ferrari Esports Series im Jahr 2020 an, in der aus 20.000 europäischen Fahrern der alleinige Sieger ermittelt wurde. Der 21-jährige italienische Rennfahrer Giovanni Da Salvo fuhr nach einem knappen Turnier in einem spannenden Grand Final zum Sieg.

Das Turnier nutzt 2021 Kunos Simulazionis Assetto Corsa und bietet vier echte Ferrari-Boliden, darunter zwei exklusive für Fahrer, die sich für die Serie registrieren: den Ferrari 488 Challenge Evo und den brandneuen Ferrari 488 GT3 Evo.

Ferrari bietet dem Grand Final-Sieger einen unbezahlbaren Preis. Der Erstplatzierte erhält die Möglichkeit, ein offizieller E-Sport-Rennfahrer zu werden und dem berühmten Ferrari Driver Academy Esports Team beizutreten.

Anmeldungen sind seit dem 16. März, 21:00 Uhr auf der offiziellen Webseite für europäische Teilnehmer offen.

Verlosungen für Teilnehmer

Die Qualifikationsphase beginnt mit vier Hotlap-Sessions, um die Teilnehmer der Qualifikationsrennen vom 5. April bis Ende Juli zu ermitteln. Die besten 48 Fahrer qualifizieren sich für den Hauptwettbewerb der Ferrari Esports Series, der von Ende August bis November läuft. Die Saison gipfelt im Grand Final, das für Mitte Dezember geplant ist und drei Rennen mit den besten 24 Fahrern umfasst. Der Gewinner wird zum 2021 Ferrari Esports Series Champion gekrönt. Die komplette Action wird am letzten Dienstag eines Monats ab Ende August bis zum Saisonende auf dem Ferrari Esport-Twitch-Kanal übertragen.

2021 wird der Wettbewerb um zwei neue spannende Elemente erweitert:

Registrierten Spielern wird die Chance geboten, während der Saison an verschiedenen Verlosungen teilzunehmen, bei denen es eine Auswahl an herausragenden Preisen zu gewinnen gibt (weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben). Der Gewinner jeder Verlosung wird während des Livestream-Events des jeweiligen Rennens bekannt gegeben.

Außerdem wird es 2021 einen offiziellen Wettbewerb geben, der speziell für design-begeisterte Ferrari Esports-Fans entwickelt wurde: den brandneuen Car Livery Contest. Die Teilnehmer können über eine eigens eingerichtete Webseite Lackierungen für die vier in der Serie eingesetzten Fahrzeuge entwerfen und einreichen. Die besten Entwürfe werden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Ferrari geteilt. Das Design, das bei der Ferrari-Community am beliebtesten ist, wird in das Spiel integriert und bei den offiziellen Rennen der Serie verwendet.