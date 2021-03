Aus der offiziellen Pressemitteilung

Entwickler und Organisator GIANTS Software verkündet die aktuellen Bestwerte der laufenden dritten Saison. Am Sonntag ab 10:00 Uhr wird ab dem Viertelfinale bis hin zum spannenden Turniersieg live auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal kommentiert und übertragen.

Rekorde - auch wenn im KO-Modus nur der Sieg zählt

GIANTS Software gibt die aktuellen Bestleistungen der laufenden Saison bekannt: So kann sich Lindner mit der bislang höchsten erreichten Punktzahl und auch den meisten Ballen schmücken. Die höchste Punktzahl für den ersten Ballen erzielte dagegen Corteva Agriscience am dritten Spieltag. Das meiste Korn kann John Deere für sich verbuchen, auch wenn diese Rekordsumme sich im Finale nicht in einen Turniersieg verwandeln ließ.

Die Rekord-Statistiken der aktuellen FSL-Saison © GIANTS Software

Unterm Strich zählt bei den KO-Spielen in jeder Runde innerhalb der "Best of 3" - Duelle eben doch nur der Sieg.

Zur Einstimmung zeigt dieses Video einige der spektakulären Szenen des dritten Turniers in Season 3:

Kostenloser E-Sports DLC verfügbar

Über den kostenlosen Tournament-Client für Season 3 kann jeder interessierte Fan des Landwirtschafts-Simulators nach Registrierung an der Liga teilnehmen.

Der Wettbewerb basiert auf der PC-Version Landwirtschafts-Simulator 19 und verlangt Teamwork und Geschick auf einer gesonderten Karte, um gemeinsam Getreide zu ernten, Ballen zu produzieren und diese anschließend schneller als das konkurrierende Team in der eigenen Scheune abzuliefern.

Weitere Informationen sind auf der Webseite zur FSL unter der offiziellen Webseite abrufbar.