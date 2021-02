WWE 2k Battlegrounds Update - McMahon, Paige & Ricky Steamboat

Aus der offiziellen Pressemitteilung

2K gab bekannt, dass der berühmt-berüchtigte Vorsitzende der WWE, Mr. McMahon, der auch gelegentlich selbst in den Ring steigt, die Wrestler-Auswahl in WWE® 2K Battlegrounds bereichern wird, begleitet von weiteren WWE-Superstars, -Legenden und Hall of Famern wie Paige, Mustafa Ali, Lana, Ricky "The Dragon" Steamboat, Doink the Clown, Mr. Perfect, The British Bulldog, Big Boss Man und mehr. Das Roster-Update wird am Mittwoch, den 10. Februar veröffentlicht und enthält 24 neue WWE-Superstars sowie zwei neue Arenen und 19 neue Anpassungsobjekte – somit ist es das bisher größte in der Geschichte der Reihe!

Folgende WWE-Superstars, -Legenden und Hall of Famer sowie neue Arenen werden über automatische Updates bei WWE 2K Battlegrounds dazukommen, wobei einige davon erst freigeschaltet werden müssen:

Mittwoch, 10. Februar:

Mr. McMahon;

Gran Metalik (freigeschaltet);

Mojo Rawley (freigeschaltet).

Mittwoch, 17. Februar:

Mr. Perfect;

Doink the Clown;

Vader;

Sonya Deville (freigeschaltet);

Mittwoch, 24. Februar:

Paige;

Cactus Jack;

Mustafa Ali (freigeschaltet);

Tucker (freigeschaltet);

Mittwoch, 3. März:

Ricky Steamboat;

British Bulldog;

Maryse (freigeschaltet);

Big Boss Man (freigeschaltet).

Mittwoch, 10. März:

Jim “The Anvil” Neidhart;

Earthquake;

Tamina (freigeschaltet);

Austin 3:16 Anniversary-Arena (freigeschaltet).

Mittwoch, 17. März:

Typhoon;

The Brian Kendrick;

Lana (freigeschaltet).

Mittwoch, 24. März: