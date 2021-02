Mannschaften wie Team Liquid aus der mobilen eSports-Liga aussteigen zu sehen, ist keine große

Überraschung. Nach einigen Probejahren mit regionalem, geschlossenen Ligaformat, hatte Supercell

angekündigt, 2021 zum offenen Modus zurückzukehren. Das bedeutet, dass sich individuelle Spieler

in offenen Ranglisten duellieren und dass es keine festen Slots mehr für ausgewählte Mannschaften,

wie eben Liquid, geben würde.

In einem Video erklärt CO-CEO Steve Arhancet den Rücktritt aus der CRL. Darin verweist er auf die

neue Lage, welche sie dazu bewogen habe, einige Spieler zu behalten und andere Verträge auslaufen

zu lassen. Wer bleiben darf und wer nicht, erfährt man auf der offiziellen Webseite von Liquid, die im

Jahr 2019 Weltmeister in Clash Royale wurden.

"Es ist unausweichlich: Clash Royale hat sich verändert und wird sich weiterhin verändern. Das

bedeutet, Team Liquid muss sich anpassen," heißt es im offiziellen Blogpost. Man spricht von einer

"schwierigen, jedoch notwendigen Entscheidung" und dass man weiterhin an der Clash Royale

Community festhalten werde – etwa mit Communitybewerben.

In Zukunft will sich Team Liquid auf Content Creation und nicht mehr den Wettbewerb in der Szene

konzentrieren. Das bedeutet, dass Spieler, Coaches und das Academy Team die Organisation

verlassen müssen, während Kanario und SurgicalGoblin als Influencer behalten werden. Einzig Egor

bleibt als aktiver Spieler und soll den "sportlichen Geist am Leben halten".