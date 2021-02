Farming Simulator: Dritter Spieltag am Wochenende

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Die Farming Simulator League - Season 3 geht am kommenden Wochenende in die nächste Runde: Während am Samstag wie gewohnt die Qualifier stattfinden, messen sich die acht verbliebenen Finalisten am darauffolgenden Sonntag, den 7. Februar. Jeweils um 10:00 Uhr starten die Live-Übertragungen auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal.

Farming Simulator League

Am dritten Spieltag der Farming Simulator League steht ein Preispool von 15.000 Euro. Unter den teilnehmenden Teams sind auch mYinsanity und Cowana Academy. Die Qualifier werden am Samstag in einem sogenannten Clean-Feed übertragen. Das bedeutet: Jeder kann die Übertragung für einen eigenen Cast nutzen und das Spielgeschehen live kommentieren. Ab dem Viertelfinale am Sonntag übernehmen die Caster-Profis das Kommando.

Tournament Mode als Gratis DLC

Wer möchte selbst die Feldwettkämpfe ausprobieren? Der Tournament Client ist kostenlos! Basierend auf dem Landwirtschafts-Simulator 19, erfordert der Spielmodus vor allem Teamwork, um möglichst schnell und sorgfältig Weizen zu ernten, Ballen zu produzieren und sie in die Scheune des eigenen Teams zu liefern. Einen Trainingsmodus für Einsteiger gibt es ebenfalls. Auf der Website von GIANTS Software könnt ihr euch registrieren.