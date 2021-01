Aus der offiziellen Pressemitteilung

Der nächste Wettkampftag in der Farming Simulator League steht an. Am Wochenende des 16. - 17. Januar sammeln zahlreiche Dreierteams erneut virtuelle Heuballen im kompetitiven eSports-Modus des Landwirtschaftssimulators 19.

FSL Season 3: Heuballen-Action geht in die zweite Runde

Der zweite Spieltag der von Entwickler GIANTS Software ausgetragenen Liga wird online im KO-System ausgetragen. Alle Teams kämpfen um Ranglistenpunkte und Siegprämien des insgesamt 250.000 Euro umfassenden Preispools. Die Finalrunde der letzten Acht im Turnier verbliebenen Teams wird am Sonntag, 17. Januar, live auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal übertragen. Der komplette erste Wettkampftag der Season 3 ist auf dem GIANTS Software Youtube-Kanal abrufbar.

Die insgesamt 13 gesetzten Teams kommen aus acht verschiedenen Ländern. Sie werden von Agrarherstellern oder anderen Sponsoren unterstützt. Für ein Team sind mindestens drei Teilnehmer notwendig.

Über den kostenlosen Tournament-Client für Season 3 kann jeder an der Liga teilnehmen. Der Wettbewerb basiert auf der PC-Version des Landwirtschafts-Simulator 19 und verlangt Teamwork und Geschick auf einer gesonderten Karte, um gemeinsam Getreide zu ernten, Ballen zu produzieren und diese schnellstmöglich in der Scheune abzuliefern. Regelmäßiges Balancing soll den Wettbewerb weiter optimieren und langfristig Abwechslung sowie Herausforderungen sicherstellen.

Weitere Informationen sind auf der Website zur FSL abrufbar.