2020 hagelte es sowohl im Sport als auch im eSports Turnierabsagen und Verschiebungen. Einige millionenschwere Preisgelder blieben daher aus, weshalb sich auch die Liste der eSports-Top-Verdiener dieses Jahr ganz anders liest. Wenn man nach Preisgeldern beurteilt, ist erstmalig ein Schachweltmeister an der Spitze.

Magnus Carlsen: Schach- und Preisgeld-Weltmeister

Durch die Absage des hochdotierten Events The International führen ausnahmsweise keine Dota2-Spieler die Liste der Bestverdiener an. Auch CS:GO- und League-of-Legends-Profis sucht man vergebens. Dafür haben sich Schach- und CoD-Spieler in die Liste geschlichen, allen voran der Schachweltmeister Magnus Carlsen.

Der Norweger gewann 2020 über eine halbe Million US-Dollar an Preisgeld. Der Großteil stammt aus der von ihm und Chess24 organisierten Turnierreihe "Magnus Carlsen Chess Tour". Mit den US-Amerikanern Hikaru Nakamura und Wesley So gehören zwei weitere Schachspieler zu den Top-Verdienern des Jahres.

Den größten Block stellen zehn Call-of-Duty-Profis, die allesamt im Finale der Weltmeisterschaft standen. Dort ging es im August um insgesamt 4.6 Millionen US-Dollar.

Die Top-15 Bestverdiener im eSports 2020