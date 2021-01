Der eSports ist nach wie vor auf dem Vormarsch. In manchen Ländern mehr als in anderen. Gerade in Deutschland gibt es noch einiges an Nachholbedarf, wenngleich andere Länder wiederum neidisch auf Deutschland blicken. Gemeinsam mit seinen Gästen Kiara Hufnagl und Moritz Hasse von den Rocket Beans, ist Flex-Pick-Host der Frage nachgegangen, wie sieht es eigentlich aktuell in Deutschland aus?

Der SPORT1 eSports-Podcast "Flex Pick" - Jetzt direkt in die neue Folge "Gaming & eSports - Wie sieht's aus in Deutschland?" reinhören! (Spotify)

Gemeinsam spricht das Triumvirat über die Entwicklung des eSports, wo die Grenzen zwischen Gaming und eSports verschwimmen und erklären, was die drei mit der beliebten Shooter-Reihe Halo verbindet.

