Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Menschheit vor große Herausforderungen. Der Ausbruch von COVID-19 zwingt die Menschen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Musik-Festivals, der Besuch im Fußballstadion...all das war seit März 2020 nicht mehr möglich - es mussten neue Alternativen her.

Für Unterhaltung und Ablenkung gesorgt, hat vor allem Twitch. Die führende Streaming-Plattform für Games war 2020 wohl eine der meistgewählten Alternativmöglichkeiten, um die durch den Wegfall anderer sozialer Events freigewordene Zeit zu füllen. Insgesamt schauten die Menschen 18 Milliarden Stunden Twitch. Im Vergleich zu 2019 ist das laut der Twitch-Analyse-Seite SullyGnome ein Anstieg von über 65 Prozent.

Valorant ist Twitch-Newcomer des Jahres

Neben der schon immer sehr beliebten "Just Chatting"-Rubrik gehörten auch eSports-Titel wie League of Legends oder Games à la Grand Theft Auto V sowie Fortnite zu den Zuschauerlieblingen. Vor allem ein neuer Titel aus dem Hause Riot Games hat seine Spuren in der Viewer-Landschaft hinterlassen.

Die Top-10 der 2020 meistgestreamtesten Spiele auf Twitch in der Übersicht © Screengrab von sullygnome.com

Das anfänglich als "Project A" bekannte Valorant etablierte sich in den Top-5 der meistgeschauten Spiele auf Twitch. Und dass, obwohl der Shooter erst Mitte des letzten Jahres am 2. Juni veröffentlicht wurde.

Zusätzlich zu Valorant sind noch zwei weitere neue Games in der Jahres-Top-10 der meistgestreamten Spiele vertreten: Minecraft und Call of Duty: Warzone ersetzten die beiden Blizzard-Titel Overwatch und Hearthstone. Auch EA Sports Apex Legends konnte sich nach dem Debüt 2019 im Folgejahr nicht mehr in der Top-10 halten.