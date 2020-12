Zwischen Overwatch League, einem ausgefallenen The International und den Worlds 2020 mussten die eSports-Organisationen auf finanzieller Ebene den Spagat zwischen Liquidität und Konkurrenzfähigkeit schaffen. Das Forbes Magazin hat die zehn wertvollsten Unternehmen der Szene zusammengetragen.

TSM überragt

Anders als auf der Worlds-Bühne hat das altehrwürdige Team SoloMid in diesem Jahr die Nase bei den Finanzen vorne. Mit einem Gesamtwert von 410 Millionen US-Dollar rangiert das vor allem in League of Legends bekannt gewordene Team mit reichlich Abstand vor allen anderen.

Mit reingespielt hat die Übernahme der App und Website Blitz.gg, die mittlerweile über zehn Millionen monatliche Nutzer aufweist. Die durch Werbung finanzierte Applikation soll laut Forbes etwas die Hälfte des Gewinns von TSM in Höhe von 45 Millionen US-Dollar ausmachen. Damit hat die Organisation sich sogar um drei Prozent gesteigert.

Dahinter liegt Cloud9, das mit einem Gesamtwert von 350 Millionen US-Dollar immer noch weit vor dem europäischen Flaggschiff G2 Esports liegt. Allerdings hat der Spring Split Sieger der LCS einen Wertverlust von 13 Prozent zu beklagen.

G2 liegt im Ranking auf dem achten Platz und ist mit rund 175 Millionen US-Dollar dotiert. Der Worlds-Halbfinalist vergrößerte sich um sechs Prozent. Auch in CS:GO, Rainbow Six Siege, Rocket Leage und Valorant gehört die Organisation zu den Top Vertretern.

Die Top Ten in der Übersicht