Meilenstein durch Internationalisierung im eSports-Markt: SPORT1 startet mit eSportsONE einen neuen, paneuropäischen eSports-Sender.

eSportsONE geht am Dienstag, 3. November 2020, in mehreren europäischen Ländern on-air - darunter Belgien, die Niederlande, Tschechien und die Slowakei. Nach dem erfolgreichen Launch des ersten linearen TV-Senders für eSports im deutschsprachigen Raum im Januar 2019 mit eSPORTS1 setzt SPORT1 damit erstmalig ein paneuropäisches Sender-Projekt um.

Der Pay-TV-Kanal eSportsONE wird zum Start über die M7 Plattformen TV Vlaanderen, CanalDigitaal und Skylink verbreitet. Darüber hinaus fungiert M7 als zentraler Satellitenverbreitungspartner. Weitere Plattformen in zahlreichen europäischen Märkten werden in den nächsten Wochen hinzukommen. Zentrale Content-Partner sind die ESL, die NBA 2K League und Psyonix mit den eSports-Titeln Dota 2, Starcraft 2, Warcraft 3, NBA 2K und Rocket League.

Hochkarätige eSports-Events bei SPORT1

Das 24/7-Programm des paneuropäischen Senders umfasst über 1.000 Live-Stunden pro Jahr von hochkarätigen internationalen eSports-Events sowie exklusive, eigenproduzierte Analysesendungen. Die Programminhalte werden dabei von der SPORT1 eSports-Redaktion mit Experten und Influencern aus der englischsprachigen eSports-Community für die internationale Zielgruppe aufbereitet.

Alle eSports-Events werden mit englischen Kommentaren ausgestrahlt, einzelne Highlights werden dabei von der eSports-Redaktion selbst kommentiert und aus einem eigenen Studio gesendet.

Zentraler Content-Partner für den paneuropäischen Raum ist die ESL, das weltweit größte eSports-Unternehmen, mit seriellen Topwettbewerben zu Dota 2, der Warcraft 3 Pro Tour, der Starcraft 2 Pro Tour sowie zahlreichen zusätzlichen ESL-Wettbewerben. Darüber hinaus werden weitere Top-eSports-Titel gezeigt, darunter die NBA 2K League und die internationale Rocket League Championship Series von Psyonix.

Die NBA 2K League, ein Joint Venture zwischen der NBA und Take-Two Interactive, ist eine professionelle eSports-Liga mit den besten NBA 2K Spielern der Welt – und die erste offizielle eSports-Liga, die von einer US-amerikanischen Profisportliga betrieben wird. SPORT1 bietet demnach auch bei dem paneuropäischen Sender eSportsONE ein vielseitiges und umfassendes Portfolio an und grenzt sich damit gegenüber bestehenden internationalen Angeboten ab.

Die Vereinbarung mit der M7 Gruppe ermöglicht dem Sender die Verbreitung via Satellit sowie über die M7 Plattformen TV Vlaanderen, CanalDigitaal und Skylink. In den kommenden Wochen werden durch zusätzliche Kooperationen noch weitere europäische Märkte hinzukommen.

Schröder: "Sind wir Pionier und Wegbereiter"

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Im Wachstumsmarkt eSports mit seinen großen Chancen sind wir Pionier und Wegbereiter: Wir haben Anfang 2019 mit eSPORTS1 den ersten eSports-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet – ein wichtiger Meilenstein, mit dem wir unsere Positionierung als Leitmedium in der deutschsprachigen eSports-Community weiter ausgebaut haben.

Nun schreiben wir unsere eSports-Erfolgsgeschichte international weiter und starten mit eSportsONE als paneuropäischem eSports-Sender ein neues richtungsweisendes Projekt. Unser Ziel: Wir wollen eSports in Zukunft auch in Europa über die junge Kernzielgruppe hinaus noch größer machen und noch nachhaltiger in der Gesellschaft zu verankern."

Zum Sender-Launch steht bei eSportsONE neben aktuellen Top-Events die neue exklusive und eigenproduzierte Analyse-Show "eSportsONE – Analytics" auf dem Programm, in der nach großen eSports-Events die entscheidenden Szenen beleuchtet werden. Drei eSports-Experten analysieren in der einstündigen Sendung alle Facetten des Turniers und sprechen über die High- und Lowlights.

Unter anderem blickt eSportsONE zum Senderstart auf das Finale der ESL One Germany zurück: Vom 5. Oktober bis 1. November treten bei dem Online-Turnier 16 der besten Dota 2-Teams aus Europa und der GUS-Region gegeneinander an. Ab 7. November zeigt eSportsONE zudem die Rocket League Championship Series (RLCS) live. In den nächsten Monaten wird darüber hinaus unter anderem die NBA 2K League live auf eSportsONE übertragen.

eSPORTS1 – erster linearer TV-Sender für eSports im deutschsprachigen Raum

Am 24. Januar 2019 hatte SPORT1 mit eSPORTS1 den ersten linearen Sender für eSports in Deutschland, Österreich und der Schweiz on-air gebracht. Das 24/7-Programm des Pay-TV-Senders umfasst seitdem jährlich mindestens 1.200 Live-Stunden von hochkarätigen internationalen und nationalen eSports-Events sowie Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine.

Die Programminhalte werden von der eigenen eSports-Redaktion gemeinsam mit Experten und Influencern aus der eSports-Community für die Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz kuratiert, redaktionell aufbereitet und präsentiert. Zahlreiche große eSports-Events werden auf Deutsch kommentiert und aus einem eigenen eSports-Studio gesendet. eSPORTS1 bildet dabei die bekanntesten eSports-Titel wie unter anderem League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone oder FIFA 20 live ab.