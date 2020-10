DreamHack Leipzig 2021 - LAN wird zur Online-Veranstaltung

Unter dem Motto "Back to the Roots" geht es für die DreamHack raus aus den Messehallen, zurück in die heimischen Kämmerchen. In der offiziellen Pressemeldung heißt es:

Im Zuge der schwierigen Bedingungen für Festivals jeglicher Art aufgrund der Corona-Pandemie wird die DreamHack Leipzig im kommenden Januar eine Reise zurück zu den Ursprüngen der DreamHack unternehmen und mit einem ausgewählten Programm online stattfinden.

Turniere von Zuhause aus

Zentrales Element sei dabei das mit- und gegeneinander Spielen im Freundeskreis. Unter dem Motto "DreamHack Leipzig – Home Edition" sind alle Besucher, LAN-Teilnehmer und Fans der DreamHack Leipzig dazu aufgerufen, sich vom 22. bis 24. Januar 2021 im kleinen Kreis zu treffen – sei es zuhause, in Gaming-Bars oder anderen Locations. Dort können sie gemeinsam mit Clans und Spielern aus ganz Deutschland in zahlreichen Turnieren spielen, die von der DreamHack Leipzig organisiert und bereitgestellt werden. Darüber hinaus darf sich die Community auf ein spannendes Online-Programm der DreamHack-Leipzig-Partner freuen.

Warum wird es 2021 keine DreamHack Leipzig auf der Leipziger Messe geben? Die aktuell geltenden Hygienevorschriften lassen die Durchführung eines interaktiven Gaming-Festivals, bei dem das gemeinsame Feiern, Spielen und Erleben vor Ort wesentliche Bestandteile des Veranstaltungskonzeptes sind, leider nicht zu. Darüber hinaus sind große internationale Esports-Turniere aufgrund von Reisebeschränkungen derzeit schwer planbar. Aus diesen Gründen hat sich die Leipziger Messe gemeinsam mit Mitorganisator Schenker Technologies/XMG und Lizenzgeber DreamHack AB dafür entschieden, die DreamHack Leipzig 2021 in veränderter Form stattfinden zu lassen.

Laut dem Veranstalter soll die DreamHack Leipzig 2022 wieder wie gewohnt auf der Leipziger Messe gefeiert werden. Zeitraum dafür ist vom 28. bis 30. Januar 2022. Dies kann sich je nach Weiterentwicklung der Pandemie allerdings auch noch einmal ändern.