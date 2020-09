Von Fatih Öztürk

Versus by Twitch nennt sich die Erweiterung, die in Zukunft die Organisation von Online-Events vereinfachen soll.

"Versus by Twitch ist ein Werkzeug für Veranstalter, Spieler und Zuseher", so die offizielle Meldung. Turnierorganisatoren sollen damit "schnell und einfach" Wettbewerbe erstellen, managen und streamen können. Ersten Bildern nach zu urteilen, wird Versus von der Registrierung, über Ligen und Gruppenphasen, bis hin zu KO-Turnieren eine große Bandbreite an Funktionen bieten. Der Clou an der Sache ist, dass alle Features direkt auf der Streamingplattform integriert werden. Das macht nicht nur Sinn, weil Twitch ohnehin als Heimat des eSports gilt. Gerade weil die aktuelle Situation rund um das Coronavirus LANs und Offline-Events auf unbestimmte Zeit unmöglich macht, könnte sich diese Initiative als Goldgriff erweisen.

Angriff auf smash.gg?

Schon seit Jahren nutzen Turnierveranstalter verschiedener Communities Plattformen wie smash.gg, die genau für diese Zwecke kreiert wurden. Brackets, Tabellen und Punkte ließen sich direkt via Extension in twitch.tv einbinden. Versus vereinfacht den Prozess zwar, macht aber im selben Atemzug andere Plattformen obsolet.

Geschlossene Beta

Bisher befindet sich das Projekt in einer frühen Phase, weswegen ausschließlich Ausgewählte Zugriff darauf erhalten. Dazu zählen Spieleentwickler, Twitch Creator und Veranstalter von Hochschulligen. Wann die Beta erweitert wird, ist bisher noch nicht bekannt.