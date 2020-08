Aus der offiziellen Pressemitteilung:

Der Spiele-Publisher Com2uS kündigt heute die erste Kooperation in der sechsjährigen Geschichte von Summoners War: Sky Arena an: Gemeinsam mit Capcoms Street Fighter V: Champion Edition verbündet sich das Spiel zur Summoners War X Street Fighter V: Champion Edition Collaboration. Schon ab dem 31. August werden Charaktere aus dem global erfolgreichen Fighting Game in das Mobile RPG Einzug halten.

Ein erstes Teaser-Bild, das heute ebenfalls veröffentlicht wurde, verdeutlicht das Aufeinandertreffen dieser beiden Games, die zwar auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen, in ihren jeweiligen Genres aber weltweit große Erfolge verbuchen.

Street Fighter V: Champion Edition ist der aktuellste Vertreter der Street Fighter-Serie, die sich seit ihrem Start im Jahr 1987 zur berühmtesten Fighting-Game-Videospielreihe der Welt entwickelte. Ihre große Popularität führte zu bislang 44 Millionen verkauften Einheiten auf den Konsolenspiel-Märkten in Nordamerika, Europa, Asien und allen anderen Teilen der Welt.

Indem die Stärken der beiden Titel – insbesondere die umfangreichen Inhalte von Summoners War: Sky Arena und die abwechslungsreichen Charaktere der Street Fighter V: Champion Edition – durch die Kollaboration zusammenwirken, werden die Spieler von Summoners War neues und einzigartiges Gameplay erleben. Für die Kooperation plant Com2uS zudem eine Vielzahl an Ingame-Events und unterhaltsamen Herausforderungen.

Alle weiteren Informationen zur Summoners War X Street Fighter V: Champion Edition Collaboration gibt es auf der offiziellen Website von Summoners War sowie auf Instagram und Facebook.