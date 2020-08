Auf ins Mittelalter - Fall Guys Season 2

Wieviele Kronen habt ihr eigentlich schon? Über die Resultate des Autors wird an dieser Stelle geschwiegen. Fakt ist, dass Fall Guys weltweit in aller Munde ist und nun sogar den Rekord für das am meisten heruntergeladen PS Plus Spiel aller Zeiten geknackt hat. Dabei ist die Gameshow um die tollpatschigen Figuren noch lange nicht am Zenit angelangt.

..Teamwork?!

Bei der gamescom Opening Night kündigten die Macher die noch in der Entwicklung befindliche Season 2 an. Es geht ins Mittelalter! Neue Kostüme in Form von Ritterrüstungen, Drachen und vielem mehr treffen auf Maps, die an Arenen aus eben jener Zeit erinnern sollen. Burgzinnen gilt es zu überwinden - mit Hilfe der Gegner?!

Anzeige

Der Trailer offenbar Abschnitte, in denen Kisten und andere Gegenstände bewegt werden müssen, damit die Spieler weiterkommen. Ob es sich dabei um die bereits vorhandenen Team-Games handelt oder es ein Alle-gegen-alle-Modus ist, ist noch nicht bekannt. Bereits vorhandene Spiele wie der Ringkampf (durch Ringe springen für Punkte) kehren in neuer Umgebung zurück.

Während die ersten eSports-Organisationen sich mehr oder weniger ernsthaft mit einem Engagement in Fall Guys auseinandersetzen, arbeiten die Entwickler also weiter intensiv an mehr Inhalten für das etwas andere Battle Royale.