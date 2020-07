Die Misfits Gaming Group erweitert ihre Partnerschaft mit den NBA-Clubs Miami Heat & Orlando Magic. Durch die tiefergehende Zusammenarbeit sollen mehr Möglichkeiten für die jeweiligen Teams und Märkte entstehen.

Misfits setzen auf NBA-Expertise

Sowohl die Miami Heat als auch die Orlando Magic unterstützen seit längerem den eSport in unterschiedlichen Bereichen. Zudem leiten beide Organisationen ihre eigenen Teams in der Basketball-Simulation NBA 2K. Der neue Deal erlaubt beiden Teams Rechte, Marken und Eigentum von Misfits Gaming zu nutzen, um die eigenen Marken zu stärken oder Partnerschaften zu schließen. Außerdem wollen sie die Misfits bei Marketing, Werbung, digitalen Vertrieb und Sponsoring fördern. Auf der anderen Seite erhält die Misifts Gaming Group (MGG) Kontakte zu NBA-Partnern, potenziellen Sponsoren und eine Beteiligung an zukünftigen Abkommen.

NBA und eSports wachsen weiter zusammen

Durch die erweiterte Partnerschaft erhalten die NBA-Teams Zugriff auf einige der größten eSport-Events der Welt. Darunter die Overwatch-League, Call of Duty-League oder die League of Legends European Championship.

“Wir sind langjähriger Partner der MGG und sind stolz darauf, wie sie sich zu einem der Top-Franchises entwickelt haben“, sagt Glen Oskin, Verantwortlicher für Partnerschaften der Miami Heat. „Die neue Vereinbarung erlaubt es MGG und unseren Partnern, auch dank der Anteilnahme der Orlando Magic, ihre Reichweite […] zu erhöhen. Zugleich erweitert sich auch der Einfluss Floridas NBA-Franchises in der eSports-Branche. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

„Die Miami Heat und Orlando Magic sind Sportrevolutionäre und wir sind extrem stolz darauf, unsere Partnerschaft mit ihnen auszubauen“, so Lagen Nash von MGG. „Damit legen wir das Fundament, Spezialisten aus der NBA und dem eSport zusammenzubringen und die Wahrnehmung des eSports in Florida anzuheben.“